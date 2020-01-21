Для військових ЗСУ розробили розвідувальний дрон, фото: pxfuel

https://racurs.ua/ua/n132434-dlya-viyskovyh-zsu-rozrobyly-rozviduvalnyy-dron-video.html

Ракурс

Розвідувальний дрон створено для українських військових.

Безпілотник допоможе солдатам Збройних сил України у війні проти російських підрозділів, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях. Відео тестування техніки опубліковано на YouTube.

Він за 3 секунди набирає висоту 100 метрів. Технологія оснащена двома камерами. Час повного розгортання комплексу — до 2 хвилин.

Дрон розробили співробітники підприємства «Меридіан» ім. Корольова. Назва технології — «Берегиня». Квадрокоптер застосовуватимуть у розвідувальних операціях.

Максим Шеремет виступив керівником проекту розробки літального апарату. Працівнику заводу всього 23 роки. Він роздрукував раму дрона із карбону за допомогою 3D принтера. Безпілотник дуже мобільний та ефективний для розвідувальних завдань. Зображення із безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію.

Раніше українські підрозділи знищили позиції проросійських терористів біля окупованої Горлівки. Військові скористались дроном для коригування вогню з повітря. Ліквідовано командно-спостережних пунктів, невеликих складів боєприпасів та окопів бойовиків.