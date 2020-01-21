СБУ зафіксувала розкрадання державних коштів під час ремонту мосту на Житомирщині, фото: pxhere

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Розкрадання державних коштів викрила Служба безпеки України на Житомирщині.

Факт порушення було зафіксовано під час реконструкції мосту. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Слідство встановило, що міст через річку Ірша у Хорошівському вивели із експлуатації ще у 2008 році через аварійність. Чиновники прийняли рішення провести реконструкцію. Роботи проводились протягом 2016−17 років. Всього було виділено понад 5,8 млн грн.

За словами фахівців, перевірка встановила, що роботи виконувались з порушеннями. У актах не вказували необхідні дані. Виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів. Такі дії могли стати причиною обвалу транспортної конструкції в майбутньому.

Підозру оголошено заступнику начальника Служби автомобільних доріг Житомирщини. Триває досудове розслідування.

Раніше на хабарі в 500 тис. грн викрили посадовця виконавчої служби у Кривому Розі. На думку правоохоронців, він реалізував за заниженою вартістю комплекси нежитлових приміщень.