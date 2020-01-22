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Ракурс
Женщина на Porsche разбила шесть автомобилей. Фото: poglyad.tv

В Киеве пьяная автоледи на Porsche разбила шесть автомобилей (ВИДЕО)

22 янв 2020, 14:50
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В Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием семи автомобилей.

На Левобережье женщина за рулем престижного внедорожника Porsche Cayenne протаранила шесть автомобилей. Дорожный инцидент произошел 22 января на стоянке возле супермаркета Novus. Об этом сегодня сообщает сообщество «Киев Оперативный» в Facebook.

По словам свидетелей, кроссовер двигался до тех пор, пока его не остановили очевидцы. Они утверждают, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, никто в результате ДТП не пострадал.

Пьяная девушка за рулем белого Porsche пыталась выехать со стоянки супермаркета Novus, не рассчитала своих возможностей и разнесла 6 автомобилей. Нарушительницу остановили, ждут полицию, — говорится в сообщении сообщества.

Напомним, сегодня в Днепровском районе столицы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства на бульваре Перова, 25. Водитель, который устроил ДТП, погиб на месте от полученных травм, спасатели были вынуждены вырезать его тело из покореженной машины. В результате аварии также пострадал пассажир автомобиля и мужчина, находившийся на остановке.

Источник: Ракурс


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