Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Авария в Киеве. Фото:ГСЧС в Facebook

В Киеве авто въехало в остановку, есть погибший и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

22 янв 2020, 09:42
999

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом 22 января произошло в Киеве.

Спасатели получили в 6.48 информацию о ДТП в Днепровском районе столицы. Стало известно, что на бульваре Перова, 25 водитель автомобиля Renault Logan (Рено Логан) совершил наезд на остановку транспортного средства. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Спасатели были вынуждены деблокировали его тело из покореженной машины. В результате аварии также пострадал пассажир автомобиля и мужчина, находившийся на остановке. Обоих медики госпитализировали.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, дорожный инцидент будут изучать правоохранители.

Авария в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua, ГСЧС в Facebook

Авария в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua, ГСЧС в Facebook

Авария в Киеве. Фото: dtp.kiev.ua, ГСЧС в Facebook

Напомним, 17 января возле Ровно произошло масштабное ДТП. Сразу семь автомобилей столкнулись близ села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стали густой туман и гололедица.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Китайский коронавирус: число жертв возросло до девяти человек, первый случай заболевания зафиксировали в США (ВИДЕО)

Жертвами нового коронавируса в Китайской Народной Республике стали уже девять человек. В Соединенных Штатах зафиксировали первый случай заболевания вирусом из КНР

Новости мира
10:03

В Киеве авто въехало в остановку, есть погибший и пострадавшие (ФОТО, ВИДЕО)

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось в столице — водитель въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погиб один человек, еще два получили травмы

Правовые новости
09:42