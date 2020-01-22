Авария в Киеве. Фото:ГСЧС в Facebook

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом 22 января произошло в Киеве.

Спасатели получили в 6.48 информацию о ДТП в Днепровском районе столицы. Стало известно, что на бульваре Перова, 25 водитель автомобиля Renault Logan (Рено Логан) совершил наезд на остановку транспортного средства. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Водитель автомобиля от полученных травм погиб на месте происшествия. Спасатели были вынуждены деблокировали его тело из покореженной машины. В результате аварии также пострадал пассажир автомобиля и мужчина, находившийся на остановке. Обоих медики госпитализировали.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, дорожный инцидент будут изучать правоохранители.

Напомним, 17 января возле Ровно произошло масштабное ДТП. Сразу семь автомобилей столкнулись близ села Александрия Ровенского района. Причиной аварии стали густой туман и гололедица.