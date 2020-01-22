Аварія в Києві. Фото: ДСНС у Facebook

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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками 22 січня сталася у Києві.

Рятувальники отримали о 6.48 інформацію про ДТП Дніпровському районі столиці. Стало відомо, що на бульварі Перова, 25 водій автомобіля Renault Logan (Рено Логан) здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Рятувальники були змушені деблокували його тіло з понівеченої машини. Внаслідок аварії також постраждав пасажир автівки та чоловік, який перебував на зупинці. Обох медики госпіталізували.

Обставини ДТП наразі невідомі, дорожній інцидент вивчатимуть правоохоронці.

Нагадаємо, 17 січня біля Рівного сталася масштабна ДТП. Відразу сім автомобілів зіштовхнулися поблизу села Олександрія Рівненського району. Причиною аварії стали густий туман та ожеледиця.