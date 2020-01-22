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Аварія в Києві. Фото: ДСНС у Facebook

У Києві авто в’їхало в зупинку, є загиблий та постраждалі (ФОТО, ВІДЕО)

22 січ 2020, 09:42
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Дорожньо-транспортна пригода зі смертельними наслідками 22 січня сталася у Києві.

Рятувальники отримали о 6.48 інформацію про ДТП Дніпровському районі столиці. Стало відомо, що на бульварі Перова, 25 водій автомобіля Renault Logan (Рено Логан) здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу. Про це сьогодні повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Водій автомобіля від отриманих травм загинув на місці події. Рятувальники були змушені деблокували його тіло з понівеченої машини. Внаслідок аварії також постраждав пасажир автівки та чоловік, який перебував на зупинці. Обох медики госпіталізували.

Обставини ДТП наразі невідомі, дорожній інцидент вивчатимуть правоохоронці.

Аварія в Києві. Фото: dtp.kiev.ua, ДСНС у Facebook

Аварія в Києві. Фото: dtp.kiev.ua, ДСНС у Facebook

Аварія в Києві. Фото: dtp.kiev.ua, ДСНС у Facebook

Нагадаємо, 17 січня біля Рівного сталася масштабна ДТП. Відразу сім автомобілів зіштовхнулися поблизу села Олександрія Рівненського району. Причиною аварії стали густий туман та ожеледиця.

Джерело: Ракурс


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