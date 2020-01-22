Жінка на Porsche розтрощила шість автомобілів. Фото: poglyad.tv

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У Києві сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю семи автомобілів.

На Лівобережжі жінка за кермом престижного позашляховика Porsche Cayenne протаранила шість автомобілів. Дорожній інцидент стався 22 січня на стоянці біля супермаркету Novus. Про це сьогодні повідомляє спільнота «Київ Оперативний» у Facebook.

За словами свідків, кросовер рухався доти, доки його не зупинили очевидці. Вони стверджують, що водій перебувала у стані алкогольного сп’яніння. На щастя, ніхто внаслідок ДТП не постраждав.

П’яна дівчина за кермом білого Porsche намагалася виїхати зі стоянки супермаркету Novus, не розрахувала своїх можливостей і потрощила 6 автомобілів. Порушницю зупинили, чекають поліцію, — йдеться в повідомленні спільноти.

Нагадаємо, сьогодні в Дніпровському районі столиці сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Renault Logan здійснив наїзд на зупинку транспортного засобу на бульварі Перова, 25. Водій, який влаштував ДТП, загинув на місці від отриманих травм, рятувальники були змушені вирізати його тіло з понівеченої машини. Внаслідок аварії також постраждав пасажир автомобіля та чоловік, який перебував на зупинці.