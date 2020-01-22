Півнячі бої в Індії: птиця вбила людину бритвою

Півнячі бої. Фото: Pixanews

https://racurs.ua/ua/n132474-pivnyachi-boyi-v-indiyi-ptycya-vbyla-ludynu-brytvou.html

Ракурс

Незаконні півнячі бої в Індії закінчилися трагедією. Один із глядачів помер від смертельного поранення, яке йому наніс півень бритвою. Жертвою півнячих боїв став 55-річний Саріпаллі Венкатешвара Рао.

Півнячі бої проходили 17 січня у селі Прагадаварам, повідомляє 9news.

Правила боїв дуже жорстокі, адже до лап птахів прив’язують бритви, і поєдинки часто закінчуються смертю птахів.

Господар півня не втримав птицю, виставляючи її на ринг. Півень вирвався і завдав глядачеві удар бритвою у живіт. Напевно, півень пошкодив артерію і Рао стік кров’ю.

Це перший подібний смертельний випадок, який був зафіксований за всю історію проведення півнячих боїв в Індії.

До цього люди також неодноразово отримували різні травми, але вони не були смертельними.

Як відомо, Верховний суд Індії заборонив проведення півнячих боїв із 1960 року. Подібні розваги були визнані занадто жорстокими.

Однак, у багатьох індійських селах проводяться підпільні півнячі бої, так як дана традиція дуже популярна серед жителів Індії. Найчастіше півнячі бої влаштовуються під час індуїстського свята макара-санкранті, яке присвячено сонячному божеству Сур’ї.