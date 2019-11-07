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В Індії чоловік помер, побившись об заклад на поїдання 50 варених яєць. Фото: pixabay

В Індії чоловік помер, побившись об заклад на поїдання 50 варених яєць

7 лис 2019, 12:17
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В Індії чоловік заклався з другом на те, що зможе з’їсти 50 варених яєць. Парі завершилося трагічно, оскільки внаслідок поїдання яєць чоловік помер.

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Досить дивною витівкою «відзначився» 42-річний Субхаш Ядав, житель штату Уттар-Прадеш, повідомляє Vice.

Друг загиблого заявляв, що той не зможе з’їсти 50 яєць за раз, як це зробив головний герой фільму «Холоднокровний Люк». У підсумку чоловіки побилися об заклад на 2000 рупій (близько 700 грн).

Коли Ядав з’їв 41 яйце, він раптово знепритомнів. Чоловіка терміново відвезли до лікарні, але він так і не прийшов до тями, а лікарі тне змогли встановити точну причину смерті. За попередньою версією, вона пов’язана з переїданням.

Цікаво, що в 2012 році в Австралії стався схожий випадок. Тоді чоловік пив сирі яйця й помер на 28-му.

Нагадаємо, що уряд Індії прийняв рішення заборонити електронні сигарети.


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