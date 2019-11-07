В Индии мужчина умер во время спора на поедание 50 вареных яиц. Фото: pixabay

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Ракурс

В Индии мужчина поспорил с другом на то, что сможет съесть 50 вареных яиц. Пари выдалось неудачным, так как в результате поедания яиц мужчина скончался.

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Довольно странной выходкой «отличился» 42-летний Субхаш Ядав, житель штата Уттар-Прадеш, сообщает Vice.

В злополучный день Ядав прогуливался со своим другом по рынку. В один из моментов собеседник погибшего заявил, что тот не сможет съесть 50 яиц за раз, как это сделал главный герой фильма «Хладнокровный Люк». В итоге мужчины поспорили на 2000 рупий (около 700 грн).

Когда Ядав съел 41 яйцо, он внезапно потерял сознание. Мужчину срочно отвезли в больницу, но он так и не пришел в себя. Врачи так и не смогли установить настоящую причину смерти. По предварительной версии, она связана с перееданием.

Интересно, что в 2012 году в Австралии произошел похожий случай. Тогда мужчина пил сырые яйца и скончался на 28.

Напомним, что правительство Индии приняло решение запретить электронные сигареты.