Петушиные бои в Индии: птица убила человека бритвой

Петушиные бои. Фото: Pixanews

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Ракурс

Незаконные петушиные бои в Индии закончились трагедией. Один из зрителей скончался от смертельного ранения, которое ему нанес петух бритвой. Жертвой петушиных боев стал 55-летний Сарипалли Венкатешвара Рао.

Петушиные бои проходили 17 января в деревне Прагадаварам, сообщает 9news.

Правила боев очень жестокие, ведь к лапам петухов привязывают бритвы, и поединки зачастую заканчиваются гибелью птиц.

Хозяин петуха не удержал птицу, выставляя ее на ринг. Петух вырвался и нанес зрителю удар бритвой в живот. По всей видимости, петух повредил крупную артерию и Рао истек кровью.

Это первый подобный смертельный случай, который был зафиксирован за всю историю проведения петушиных боев в Индии.

До этого люди также неоднократно получали различные травмы, но они были не смертельными.

Как известно, Верховный суд Индии запретил проведение петушиных боев с 1960 года. Подобные развлечения были признаны слишком жестокими.

Тем не менее, во многих индийских деревнях проводятся подпольные петушиные бои, так как данная традиция очень популярна среди жителей Индии. Чаще всего петушиные бои устраиваются во время индуистского праздника макара-санкранти, который посвящен солнечному божеству Сурье.