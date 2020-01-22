Держава не в змозі розвивати туризм в Україні – Разумков. Фото: 112 Україна

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Туристичну галузь в Україні держава не в змозі фінансувати.

Однак Верховна Рада може створити необхідну законодавчу базу і максимально допомагати розвивати український туризм. Про це 22 січня заявив голова парламенту Дмитро Разумков під час робочого візиту до Херсонської області, передає прес-служба ВРУ.

За словами спікера, Херсонщина має потужний потенціал для розвитку туризму. Однак цей потенціал не використовується багато років, а держава наразі не в змозі фінансувати розвиток туризму.

Протягом багатьох років туристичний потенціал не використовується на повну. На жаль, сьогодні держава не має можливості вкладати в туристичну галузь, тому ми маємо стимулювати потік інвестицій до областей зі сприятливим кліматом та цікавими туристичними локаціями, — наголосив Разумков.

Зазначається, що у рамках робочої поїздки на Херсонщину Разумков відвідав ТОВ «Данон Дніпро», де ознайомився з роботою підприємства та поспілкувався з колективом.

Нагадаємо, під Києвом з’явиться Дніпровсько-Тетерівський національний природній парк. В Кабінеті міністрів України вважають, що внаслідок створення цього парку карта природно-заповідних територій України збільшиться на 30402,3 га, а новий парк сприятиме розвитку екологічного туризму та науковій діяльності.