В Україні в 2019 році продали рекордну кількість Rolls-Royce. Фото: Pexels

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Rolls-Royce в 2019 році продали рекордну кількість автомобілів за всю історію компанії. Клієнти по всьому світу купили 5152 машини компанії Rolls-Royce Motor Cars, що на чверть перевищує продажі у порівнянні з 2018 роком.

Автомобілі компанії стали частіше купувати не тільки у світі, але й в Україні. Так, у 2019 році українці придбали 16 Rolls-Royce. 75% таких купівель припали на новий позашляховик марки Cullinan, пише Auto24.

Ціна такого кросовера стартує від 325 тис. дол., а з поліпшеною комплектацією — від 500 тис. дол. Зазначається, що такий рівень продажів — рекордний для України. Так, у порівнянні з 2018 роком, він зріс втричі.

Загалом в Україні було продано близько 100 Rolls-Royce, починаючи з 1914 року, коли автомобіль компанії купили в Одесі, зазначає регіональний представник Rolls-Royce Motor Cars в Європі Френк Тіман. За його словами, найчастіше українці обирають незвичайні моделі автомобілів. Наприклад, з чорним кузовом і червоним салоном. Також в Україні існує попит на Rolls-Royce Bespoke в ексклюзивному виконанні.

Представник компанії додав, що також українці купують автомобілі з пробігом. Вони вигідніші, адже коштують дешевше і їх не треба довго чекати. Загалом на європейський ринок припадає близько чверті світових продажів Rolls-Royce.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Tesla побудує свій перший завод в Європі. Він буде в Німеччині, в муніципалітеті Грюнхайде, що на сході від Берліна.