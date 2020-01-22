Андрій Богдан і Андрій Єрмак. Фото: PRпортал України

https://racurs.ua/ua/n132469-bogdan-posvaryvsya-z-iermakom-i-ne-pryyshov-na-proschannya-iz-jertvamy-aviakatastrofy-v-irani-zmi.html

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Глава Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Богдан не прийшов на церемонію прощання із жертвами авіакатастрофи, що сталася в Ірані, через сварку з помічником президента Андрієм Єрмаком.

Про це з посиланням на свої джерела з оточення президента повідомляє «Українська правда».

Як відомо, церемонія прощання із жертвами авіакатастрофи в Ірані проходила 19 січня в аеропорту «Бориспіль». Богдан особисто займався розподілом місць для високопоставлених чиновників.

Богдан розмістив Єрмака у другому ряді, за спинами президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра. Слід зазначити, що це було зроблено у відповідності з дипломатичним протоколом.

Єрмаку це не сподобалося і він поскаржився на Богдана Зеленському. На думку Єрмака, так як він був відповідальним за рішення іранського питання і витратив для цього багато зусиль, то повинен сидіти у першому ряді.

Зеленський став на бік Єрмака, на що Богдан відповів: «Тоді не прийду я». Своє слово глава Офісу президента дотримав і не був з’явився на прощанні.

Джерела «Української правди» стверджують, що даний інцидент є лише частиною конфронтації між Богданом і Єрмаком.

Богдан докладав чимало зусиль, щоб змістити з посади мера Києва Віталія Кличка. А Єрмак переконав Зеленського, що Кличка краще залишити у спокої і вибори мера Києва відкласти до осені 2020 року.

Різними були позиції Богдана і Єрмака щодо відставки прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Богдан був безапеляційним і наполягав на звільненні. Єрмак же переконав президента розглянути можливість надання Гончаруку другого шансу.