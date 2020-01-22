Андрей Богдан и Андрей Ермак. Фото: PRпортал Украины

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Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан не явился на церемонию прощания с жертвами авиакатастрофы, произошедшей в Иране, из-за ссоры с помощником президента Андреем Ермаком.

Об этом, ссылаясь на свои источники из окружения президента, сообщает «Украинская правда».

Как известно, церемония прощания с жертвами авиакатастрофы в Иране проходила 19 января в аэропорту «Борисполь». Богдан лично занимался распределением мест для высокопоставленных чиновников.

Богдан разместил Ермака во втором ряду, за спинами президента, спикера парламента и премьер-министра. Следует отметить, что это было сделано в соответствии с дипломатическим протоколом.

Ермаку это не понравилось и он пожаловался на Богдана Зеленскому. Ермак посчитал, если он был ответственным за решение иранского вопроса и потратил для этого много сил, то должен восседать на первом ряду.

Зеленский принял сторону Ермака, на что Богдан ответил: «Тогда не приду я». Свое слово глава Офиса президента сдержал и не присутствовал на прощании.

Источники «Украинской правды» утверждают, что данный инцидент является лишь частью конфронтации между Богданом и Ермаком.

Богдан прилагал немало усилий, чтобы сместить с занимаемой должности мэра Киева Виталия Кличко. А Ермак убедил Зеленского, что Кличко лучше оставить в покое и выборы мэра Киева отложить до осени 2020 года.

Разными были позиции Богдана и Ермака относительно отставки премьер-министра Алексея Гончарука. Богдан был безапелляционен и настаивал на увольнении. Ермак же убедил президента рассмотреть возможность предоставления Гончаруку второго шанса.