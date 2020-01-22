В Черкассах депутат украл 900 тыс. грн бюджетных средств. Фото:

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Полиция Черкасс подозревает в растрате 900 тыс. грн бюджетных средств директора коммунального предприятия Черкасского городского совета.

Правоохранители установили, что должностные лица и предприниматели организовали в городе незаконную схему присвоения бюджетных средств. В 2018 году директор одного из КП города, который является действующим депутатом Черкасского горсовета, привлек две подконтрольные компании для выполнения работ по нанесению дорожной разметки в областном центре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что стороны заключили ряд договоров на общую сумму в почти 10 млн грн. Злоумышленники сумели присвоить почти 900 тыс. грн, поскольку внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию об объемах и стоимости работ.

Директору коммунального предприятия и двум директорам частных фирм сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам суд должен избрать меру пресечения.

Напомним, в Полтавской области должностные лица присвоили более 30 млн грн бюджетных средств во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы региона.