Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
В Черкассах депутат украл 900 тыс. грн бюджетных средств. Фото:

В Черкассах депутат горсовета с подельниками украл 900 тыс. грн из бюджета (ФОТО)

22 янв 2020, 13:43
999

Полиция Черкасс подозревает в растрате 900 тыс. грн бюджетных средств директора коммунального предприятия Черкасского городского совета.

Правоохранители установили, что должностные лица и предприниматели организовали в городе незаконную схему присвоения бюджетных средств. В 2018 году директор одного из КП города, который является действующим депутатом Черкасского горсовета, привлек две подконтрольные компании для выполнения работ по нанесению дорожной разметки в областном центре. Об этом 22 января сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Отмечается, что стороны заключили ряд договоров на общую сумму в почти 10 млн грн. Злоумышленники сумели присвоить почти 900 тыс. грн, поскольку внесли в акты выполненных работ заведомо ложную информацию об объемах и стоимости работ.

Директору коммунального предприятия и двум директорам частных фирм сообщили о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам суд должен избрать меру пресечения.

В Черкассах депутат украл 900 тыс. грн бюджетных средств. Фото: Нацполиция

Напомним, в Полтавской области должностные лица присвоили более 30 млн грн бюджетных средств во время выполнения ремонтно-строительных работ на объектах социальной сферы региона.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Богдан повздорил с Ермаком и не явился на прощание с жертвами авиакатастрофы в Иране — СМИ

Отсутствие главы Офиса президента Андрея Богдана на церемонии прощания с жертвами авиакатастрофы в Иране некоторые СМИ объясняют его ссорой с помощником президента Андреем Ермаком

Новости Украины
14:02