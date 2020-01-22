У Черкасах депутат вкрав 900 тис. грн бюджетних коштів. Фото:

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Поліція Черкас підозрює у розтраті 900 тис. грн бюджетних коштів директора комунального підприємства Черкаської міської ради.

Правоохоронці встановили, що посадові особи та підприємці організували в місті незаконну схему з привласнення бюджетних коштів. У 2018 році директор одного з КП міста, який є діючим депутатом Черкаської міськради, залучив дві підконтрольні компанії для виконання робіт з нанесення дорожньої розмітки в обласному центрі. Про це 22 січня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в Черкаській області.

Зазначається, що сторони уклали низку договорів на загальну суму в майже 10 млн грн. Зловмисники зуміли привласнити майже 900 тис. грн, оскільки внесли до актів виконаних робіт неправдиву інформацію про обсяги та вартість робіт.

Директору комунального підприємства та двом директорам приватних фірм повідомили про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зловмисникам суд має обрати запобіжний захід.

Нагадаємо, у Полтавській області посадовці привласнили понад 30 млн грн бюджетних коштів під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об'єктах соціальної сфери регіону.