Розведення сил на Донбасі не завадить працювати снайперам, фото — Цензор.НЕТ

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Розведення сил та засобів на Донбасі не перешкодить працювати снайперам, оскільки для них відстань у два кілометри не є особливою проблемою.

Міністр оборони України Андрій Загороднюк вважає, що в деяких випадках вони можуть виходити на зону розведення і вести вогонь.

Снайпери противника не є єдиною проблемою під час розведення сторін. Про це міністр розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна». Інший фактор, який може стримувати процес — дуже довга лінія розмежування (410 км). Щоб відвести війська на такій протяжності, на думку Загороднюка, необхідні роки.

За ці роки ми маємо продовжувати дипломатичну роботу, піднімати всю міжнародну спільноту, проводити комунікаційні заходи і кампанії на Заході, і в нашій країні для того, щоб ми вирішили це питання, — вважає міністр оборони.

Водночас міністр вважає, що конфлікт на Донбасу у жодному випадку не можна переводити у статус замороженого. Така стратегія означатиме, що слабше лунатимуть голоси про повернення територій. У такому випадку, за словами Загороднюка, Росія ще сильніше вимагатиме зняття санкцій.

Міністр повідомив, що лінія розмежування — надзвичайно складний інженерний проект, тому про розведення сил і засобів на усій протяжності наразі не йдеться.

Це 410 км лінії складної топографії та надзвичайно складних умов. Якщо по всій лінії заново будувати інженерні споруди — це займе роки, — заявив Загороднюк і додав, що виконання мінських угод не передбачає суцільного розведення по всій лінії.

Ми виступаємо проти розведення по всій лінії, адже такий шлях суперечить самій суті мінських угод. З ким розводити, якщо вони мають роззброюватися? — вважає міністр.

Нагадаємо, що лідери нормандської четвірки на зустрічі в Парижі підтримали домовленість в рамках тристоронньої контактної групи щодо трьох додаткових ділянок розведення на сході України. На думку президента України, розведення військ на Донбасі можливо здійснити за 6−8 років.