Учасниця талант-шоу потрапила в базу «Миротворця». Фото: РИА Новости

https://racurs.ua/ua/n132466-uchasnycya-talant-shou-potrapyla-v-bazu-myrotvorcya-video.html

Ракурс

Учасницю «Голосу країни» — шоу, яке показують на телеканалі «1+1» — внесли до бази «Миротворця» за свідоме порушення державного кордону України і участь в пропагандистських заходах країни-агресора. Василису Старшову, підопічну Дана Балана, внесли до бази через те, що у 2016 році вона незаконно виступала в окупованому Криму.

У 2016 році Старшова брала участь у фестивалі «Золота балка», який проводили в окупованій Балаклаві. Старшова незаконно потрапила на територію окупованого Криму, пишуть в прес-центрі «Миротворця».

Також вона відвідувала окупований півострів у 2016−2017 роках, коли приїжджала виступати в складі групи «Ленінград». Тому у «Миротворці» звернулися до Держприкордонслужби України і до організаторів шоу «Голос країни», щоб ті вжили відповідних заходів.

За даними сайту, зараз росіянка перебуває в Києві, а її точне місцезнаходження знають організатори шоу.

Зазначимо, Василиса Старшова — російська співачка, їй 25 років. У Росії вона стала відомою після того, як виступала у складі гурту «Ленінград».

Як писав «Ракурс», російський співак Валерій Сюткін, який влітку 2014 року розхвалював російського президента Володимира Путіна за «блискуче проведену» операцію по захопленню українського Криму, анонсував концерт в Києві.