Реакція соцмереж на приїзд організатора Казантипу, який підтримав анексію Криму та глумився над Майданом / Фото: колаж "Ракурсу"

https://racurs.ua/ua/n132137-do-ukrayiny-zavitav-organizator-kazantypu-yakyy-pidtrymav-aneksiu-krymu-ta-vysmiuvav-maydan.html

Ракурс

В Україну приїхав організатор фестивалю «Казантип», який у 2014 році підтримав анексію Криму й свого часу написав низку глумливих коментарів про Революцію гідності. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук ді-джей, колишній учасник АТО на Донбасі Анатолій Тапольський.

Інформація про приїзд в Україну організатора фестивалю «Казантип», бізнесмена Микити Маршунка викликала хвилю обурення в користувачів українського сегменту Фейсбук.

Фото з Маршунком виклав організатор Z-games Максим Карпій, який також написав, що на зустрічі з організатором «Казантипу» були присутні Дмитро Сидоренко (Atlas), Сергій Перцев (гендиректор телеканалу M1) та інші.

Президент приїхав в гості, своя атмосфера, є що згадати, обговорити у фестивальній тусовці… А плани у мене ще грандіозніші, — написав Карпій.

Скандальні повідомлення Маршунка, написані під час Революції гідності у 2013−2014 роках:

Водночас, інформація про приїзд Маршунка викликала шквал критики у користувачів соцмереж. Під низкою коментарів гендиректор телеканалу M1 неодноразово намагався стати на захист Маршунка.

Хлопці, не ображайтеся на мене. Лише я зможу вам повернути Крим або хоча б його найбільш значну частину, — жартома написав Маршунок у відповідь на обурливі коментарі.

Нагадаємо, у 2014 році так званий «президент» «Казантипу» бізнесмен Микита Маршунок «видав указ» про переїзд фестивалю в грузинське курортне місто Анаклія, після того як Росія окупувала Крим. Фестиваль свого часу відбувався в курортному кримському селі Поповка.