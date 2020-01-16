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Реакція соцмереж на приїзд організатора Казантипу, який підтримав анексію Криму та глумився над Майданом / Фото: колаж "Ракурсу"

До України завітав організатор «Казантипу», який підтримав анексію Криму та висміював Майдан: реакція соцмереж (ФОТО)

16 січ 2020, 13:40
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В Україну приїхав організатор фестивалю «Казантип», який у 2014 році підтримав анексію Криму й свого часу написав низку глумливих коментарів про Революцію гідності. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук ді-джей, колишній учасник АТО на Донбасі Анатолій Тапольський.

Інформація про приїзд в Україну організатора фестивалю «Казантип», бізнесмена Микити Маршунка викликала хвилю обурення в користувачів українського сегменту Фейсбук.

Фото з Маршунком виклав організатор Z-games Максим Карпій, який також написав, що на зустрічі з організатором «Казантипу» були присутні Дмитро Сидоренко (Atlas), Сергій Перцев (гендиректор телеканалу M1) та інші.

Президент приїхав в гості, своя атмосфера, є що згадати, обговорити у фестивальній тусовці… А плани у мене ще грандіозніші, — написав Карпій.

Скандальні повідомлення Маршунка, написані під час Революції гідності у 2013−2014 роках:

Такі пости свого часу писав Марушок

Водночас, інформація про приїзд Маршунка викликала шквал критики у користувачів соцмереж. Під низкою коментарів гендиректор телеканалу M1 неодноразово намагався стати на захист Маршунка.

Під низкою коментарів гендиректор телеканалу M1 неодноразово намагався стати на захист Маршунка

Хлопці, не ображайтеся на мене. Лише я зможу вам повернути Крим або хоча б його найбільш значну частину, — жартома написав Маршунок у відповідь на обурливі коментарі.

Нагадаємо, у 2014 році так званий «президент» «Казантипу» бізнесмен Микита Маршунок «видав указ» про переїзд фестивалю в грузинське курортне місто Анаклія, після того як Росія окупувала Крим. Фестиваль свого часу відбувався в курортному кримському селі Поповка.

Джерело: Ракурс


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