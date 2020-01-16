Реакция соцсетей на приезд организатора Казантипа, который поддержал аннексию Крыма и глумился над Майданом

https://racurs.ua/n132137-v-ukrainu-priehal-organizator-kazantipa-podderjavshiy-anneksiu-kryma-i-vysmeivauschiy-maydan.html

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В Украину приехал организатор фестиваля «Казантип», который в 2014 году поддержал аннексию Крыма и в свое время написал ряд глумливых комментариев о Революции достоинства. Об этом сообщил на странице в Фейсбук ди-джей, бывший участник АТО на Донбассе Анатолий Тапольский.

Информация о приезде в Украину организатора фестиваля «Казантип», бизнесмена Никиты Маршунка вызвала волну критики пользователей украинского сегмента Фейсбук.

Фото с Маршунком выложил организатор Z-games Максим Карпий, который также написал, что на встрече с организатором «Казантипа» присутствовали Дмитрий Сидоренко (Atlas), Сергей Перцев (гендиректор телеканала M1) и другие.

Президент приехал в гости, своя атмосфера, есть что вспомнить, и что обсудить в фестивальной тусовке… А планы у меня еще более грандиозные, — написал Карпий.

Скандальные сообщения Маршунка во время Революции достоинства в 2013—2014 годы:

В то же время, информация о приезде Маршунка вызвала шквал критики у пользователей соцсетей. Под рядом комментариев гендиректор телеканала M1 неоднократно пытался встать на защиту Маршунка.

Парни, не дуйтесь на меня. Только я смогу вам вернуть Крым или хотя бы самую значимую его часть, — в шутку написал Маршунок в ответ на комментарии украинцев.

Напомним, в 2014 году так называемый «президент» «Казантипа» бизнесмен Никита Маршунок «выдал указ» о переезде фестиваля в грузинский курортный город Анаклия, после того как Россия оккупировала Крым. Фестиваль в свое время проходил в курортном крымском селе Поповка.