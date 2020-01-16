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Реакция соцсетей на приезд организатора Казантипа, который поддержал аннексию Крыма и глумился над Майданом

В Украину приехал организатор «Казантипа», поддержавший аннексию Крыма и высмеивающий Майдан: реакция соцсетей (ФОТО)

16 янв 2020, 13:40
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В Украину приехал организатор фестиваля «Казантип», который в 2014 году поддержал аннексию Крыма и в свое время написал ряд глумливых комментариев о Революции достоинства. Об этом сообщил на странице в Фейсбук ди-джей, бывший участник АТО на Донбассе Анатолий Тапольский.

Информация о приезде в Украину организатора фестиваля «Казантип», бизнесмена Никиты Маршунка вызвала волну критики пользователей украинского сегмента Фейсбук.

Фото с Маршунком выложил организатор Z-games Максим Карпий, который также написал, что на встрече с организатором «Казантипа» присутствовали Дмитрий Сидоренко (Atlas), Сергей Перцев (гендиректор телеканала M1) и другие.

Президент приехал в гости, своя атмосфера, есть что вспомнить, и что обсудить в фестивальной тусовке… А планы у меня еще более грандиозные, — написал Карпий.

Скандальные сообщения Маршунка во время Революции достоинства в 2013—2014 годы:

Такі пости свого часу писав Марушок

В то же время, информация о приезде Маршунка вызвала шквал критики у пользователей соцсетей. Под рядом комментариев гендиректор телеканала M1 неоднократно пытался встать на защиту Маршунка.

Під низкою коментарів гендиректор телеканалу M1 неодноразово намагався стати на захист Маршунка

Парни, не дуйтесь на меня. Только я смогу вам вернуть Крым или хотя бы самую значимую его часть, — в шутку написал Маршунок в ответ на комментарии украинцев.

Напомним, в 2014 году так называемый «президент» «Казантипа» бизнесмен Никита Маршунок «выдал указ» о переезде фестиваля в грузинский курортный город Анаклия, после того как Россия оккупировала Крым. Фестиваль в свое время проходил в курортном крымском селе Поповка.

Источник: Ракурс


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