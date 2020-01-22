Участница талант-шоу попала в базу «Миротворца». Фото: РИА Новости

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Ракурс

Участницу «Голоса страны» — шоу, которое показывают на телеканале «1+1» — внесли в базу «Миротворца» за сознательное нарушение государственной границы Украины и участие в пропагандистских мероприятиях страны-агрессора. Василису Старшову, подопечную Дана Балана, внесли в базу из-за того, что в 2016 году она незаконно выступала в оккупированном Крыму.

В 2016 году Старшова участвовала в фестивале «Золотая балка», который проводили в оккупированной Балаклаве. Старшова незаконно проникла на территорию оккупированного Крыма, пишут в пресс-центре «Миротворца».

Также она посещала оккупированный полуостров в 2016—2017 годах, когда приезжала выступать в составе группы «Ленинград». Поэтому в «Миротворце» обратились в Госпогранслужбу Украины и к организаторам шоу «Голос страны», чтобы те приняли соответствующие меры.

По данным сайта, сейчас россиянка находится в Киеве, а ее точное местонахождение знают организаторы шоу.

Отметим, Василиса Старшова — российская певица, ей 25 лет. В России она стала известной после того, как была вокалисткой группы «Ленинград».

Как писал «Ракурс», российский певец Валерий Сюткин, который летом 2014 года расхваливал российского президента Владимира Путина за «блестяще проведенную» операцию по захвату украинского Крыма, анонсировал концерт в Киеве.