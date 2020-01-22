В Хабаровске с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину. Фото: rt.com

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В Хабаровске 21 января госпитализировали пассажирку из Китая.

Женщину из аэропорта доставили в больницу из-за подозрения на новый коронавирус. Гражданка ночью прилетела в РФ из города Харбин, у нее довольно высокая температура. Об этом сегодня сообщает «Сибирь.Реалии» со ссылкой на начальника пресс-службы аэропорта Анастасию Хаустову.

Отмечается, что сейчас работники «Роспотребнадзора» встречает все самолеты в аэропорту Хабаровска. Диагноз пассажирки на заболевание неизвестным коронавирусом пока не подтвердили.

В региональном управлении «Роспотребнадзора» отказались комментировать эту информацию. В ведомстве заявили, что их пресс-секретарь находится в отпуске.

Ранее сообщалось, что в Китае жертвами нового коронавируса, который вызывает пневмонию, стали девять человек. Только за минувшие сутки опасный вирус обнаружили у 100 новых пациентов, а в целом число больных выросло до 440 человек. Большинство случаев заражения зафиксированы в городе Ухань, где и началась вспышка неизвестной болезни.

Первые случаи неизвестного заболевания появились в Таиланде, Японии и Южной Корее, Тайване и Соединенных Штатах Америки.