Фото Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов, фото — AFP

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Новые фотографии семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера пытаются продать за 1 млн фунтов стерлингов. Корина Шумахер, жена короля «Формулы-1», рассказала, что неизвестные выставили на продажу домашние фото ее мужа.

Снимки сделаны в женевском доме семьи, в котором гонщик проходит реабилитацию. Злоумышленники пытаются выручить за фото миллион фунтов стерлингов. Поэтому жена Шумахера была вынуждена обратиться в полицию, сообщает Mirror.

Семья Шумахера охраняет информацию о жизни Шуми с момента трагического случая в горах, который приковал гонщика к постели. В прессе тех пор не было ни одного фото пилота «Формулы-1».

Фотографии, вокруг которых возник скандал, якобы сделали в 2019 году. На них Шумахер изображен в постели. Затем эти снимки были украдены из дома неизвестным мужчиной.

Шумахеру 3 января исполнился 51 год. В течение последних шести лет информации о нем крайне мало, семья скрывает любые факты. Легендарный пилот борется за свою жизнь, но многое из того, что он успел до того, как ударился головой о камень во французских Альпах, до сих пор не удалось превзойти ни одному из пилотов.

В январе нейрохирург Никола Аччарри рассказал об изменениях в состоянии Шумахера. Вид гонщика сильно отличается от того, каким он был до падения на горнолыжном курорте. В сентябре 2019 года некоторые СМИ рассказывали, что Шумахера привозили в кардиологическое отделение одной из больниц Парижа.

Черепно-мозговую травму он получил в 2013 году, катаясь на лыжах в Альпах. В результате падения гонщик повредил голову и впал в кому.