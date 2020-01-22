Новый коронавирус: инфекционист дала украинцам советы, как защититься

Медики сообщили о симптомах и профилактике нового коронавируса, который свирепствует в Китае. Украинским туристам и гражданам, которые проживают в КНР, рекомендуют избегать контактов с животными и людьми в городе Ухань, соблюдать правила личной гигиены