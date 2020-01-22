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Шторм «Глория» в Испании. Фото: Новости Украины

В Испании во время шторма погиб украинец

22 янв 2020, 12:50
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Шторм «Глория» унес жизни пяти человек. Такова официальная статистика. Последним было найдено тело 55-летнего мужчины в Валенсии.

Труп был обнаружен вблизи торгового центра в муниципалитете Кархакенте, сообщает Europa Press.

Тело было идентифицировано, погибший оказался украинцем.

Причины смерти расследуются полицией.

По предварительным данным, на теле не было обнаружено следов насильственной смерти, поэтому правоохранители полагают, что мужчина погиб в результате шторма.


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