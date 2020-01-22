Шторм «Глорія» в Іспанії. Фото: Новини України

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Шторм «Глорія» забрав життя п’ятьох людей. Така офіційна статистика. Останнім було знайдено тіло 55-річного чоловіка у Валенсії.

Труп був виявлений поблизу торгового центру в муніципалітеті Кархакенте, повідомляє Europa Press.

Тіло було ідентифіковано, загиблий виявився українцем.

Причини смерті розслідуються поліцією.

За попередніми даними, на тілі не було виявлено слідів насильницької смерті, тому правоохоронці вважають, що чоловік загинув у результаті шторму.

Першою жертвою шторму став 44-річний чоловік, тіло якого було знайдено поблизу зимового курорту Сан-Ісідро в муніципалітеті Аллер. Другою жертвою «Глорії» став 63-річний мадридець, на голову якого впала черепиця.

Потім був знайдений труп 54-річної жінки без певного місця проживання у парку, розташованого у валенсійскому місті Гандія. Жінка померла від переохолодження.

У Моіксенті був виявлений труп чоловіка, якому було близько 70 років. Однак у Міністерстві охорони здоров’я Іспанії не поспішають стверджувати, що чоловік загинув у результаті шторму. Для точного встановлення причини смерті необхідно провести розтин.