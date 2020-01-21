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Ракурс
В Іспанії вирує шторм «Глорія». Фото: Reuters

В Іспанії вирує шторм «Глорія»: загинули четверо осіб (ФОТО, ВІДЕО)

21 січ 2020, 12:47
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Шторм в Іспанії забрав життя щонайменше чотирьох осіб. Останній загиблий помер в муніципалітеті Мойшент (Валенсія) від переохолодження. До цього стало відомо ще про трьох загиблих. Одного з них збила вантажівка, яку занесло на засніженій дорозі. Також відомо про бездомну, яка відмовилася йти з вулиці до притулку. Вона померла від переохолодження,

На середземноморське узбережжя країни обрушився шторм «Глорія». Швидкість вітру досягає 100 км/год, а висота хвиль у прибережній зоні — до 5−7 м, пише euronews.

Через вируючий шторм перекриті дороги, а порти Валенсії і Гандії закрили для руху суден. Влада країни закликає громадян бути обережними і не виходити з дому без крайньої необхідності.

Шторм в Іспанії. Фото: The local

Шторм в Іспанії. Фото: The local

Через шторм на частині території країни випали рясні снігопади. Це стосується також регіонів, де снігу зазвичай не буває, наприклад, Каталонії. Там снігопади називають рекордними. Через велику кількість снігу перекриті понад 30 доріг для руху вантажного транспорту і автобусів.

Шторм в Іспанії. Фото: N332

Через складні погодні умови у понеділок, 20 січня, закрили аеропорт Аліканте, який розташований поблизу Валенсії. Через закриття аеропорту і скасування рейсів не змогли полетіти близько 2 тис. пасажирів. Така погода, за прогнозами синоптиків, протримається до середи, 22 січня.

Як писав «Ракурс», раніше сильні шторми на середньому заході і в південних регіонах США призвели до загибелі щонайменше 11 осіб.


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