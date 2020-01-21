В Испании бушует шторм «Глория». Фото: Reuters

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Ракурс

Шторм в Испании унес жизни минимум четырех человек. Последний погибший умер в муниципалитете Мохенте (Валенсия) от переохлаждения. До этого стало известно еще о троих погибших. Одного из них сбил грузовик, которого занесло на заснеженной дороге. Также известно о бездомной румынке, которая отказалась уходить из улицы в приют. Она умерла от переохлаждения,

На средиземноморское побережье страны обрушился шторм «Глория». Скорость ветра достигает 100 км/ч, а высота волн в прибрежной зоне — до 5−7 м, пишет euronews.

Из-за бушующего шторма перекрыты дороги, а порты Валенсии и Гандии закрыли для движения судов. Власти страны призывают граждан быть осторожными и не выходить из дома без крайней необходимости.

Из-за шторма на части территории страны выпали обильные снегопады. Это касается также регионов, где снега обычно не бывает, например, Каталонии. Там снегопады называют рекордными. Из-за обилия снега перекрыты более 30 дорог для движения грузового транспорта и автобусов.

Из-за сложных погодных условий в понедельник, 20 января, закрыли аэропорт Аликанте, который расположен неподалеку от Валенсии. Из-за закрытия аэропорта и отмены рейсов не смогли улететь около 2 тыс. пассажиров. Такая погода, по прогнозам синоптиков, продержится до среды, 22 января.

Как писал «Ракурс», ранее сильные штормы на среднем западе и в южных регионах США привели к гибели не менее 11 человек.