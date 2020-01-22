Фото Шумахера намагаються продати за 1 млн фунтів, фото — AFP

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Нові фотографії семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера намагаються продати за 1 млн фунтів стерлінгів. Коріна Шумахер, дружина короля «Формули-1», розповіла, що невідомі виставили на продаж домашні фото її чоловіка.

Знімки зроблені в женевському будинку сім’ї, у якому гонщик проходить реабілітацію. Зловмисники намагаються виручити за фото мільйон фунтів стерлінгів. Через це дружина Шумахера була змушена звернутися в поліцію, розповідає Mirror.

Родина Шумахера оберігає інформацію про життя Шумі від моменту трагічного випадку у горах, який прикував гонщика до ліжка. У пресі відтоді не було жодного фото пілота «Формули-1».

Світлини, навколо яких виник скандал, нібито зробили у 2019 році. На них Шумахер зображений в ліжку. Потім ці знімки були вкрадені з будинку невідомим чоловіком.

Шумахеру 3 січня виповнився 51 рік. Протягом останніх шести років інформації про нього вкрай мало, сім’я приховує будь-які факти. Легендарний пілот бореться за своє життя, але багато з того, що він встиг до того, як вдарився головою об камінь у французьких Альпах, дотепер не вдалося перевершити жодному з пілотів.

У січні нейрохірург Нікола Аччаррі розповів про зміни в стані Шумахера. Вигляд гонщика сильно відрізняється від того, яким він був до падіння на гірськолижному курорті. У вересні 2019 року деякі ЗМІ розповідали, Шумахера привозили в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа.

Черепно-мозкову травму він отримав у 2013 році, катаючись на лижах в Альпах. В результаті падіння гонщик пошкодив голову і впав в кому.