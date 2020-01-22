Смертельний коронавірус шириться світом: у Росії госпіталізували пасажирку з Китаюhttps://racurs.ua/ua/n132465-smertelnyy-koronavirus-shyrytsya-svitom-u-rosiyi-gospitalizuvaly-pasajyrku-z-kytau.htmlРакурс
У Хабаровську 21 січня госпіталізували пасажирку з Китаю.
Жінку з аеропорту доправили до лікарні через підозру на новий коронавірус. Громадянка вночі прилетіла в РФ з міста Харбін, у неї досить ви сока температура. Про це сьогодні повідомляє «Сибір.Реалії» з посиланням на начальника прес-служби аеропорту Анастасію Хаустову.
Зазначається, що наразі працівники «Росспоживнагляду» зустрічають всі літаки в аеропорту Хабаровська. Діагноз пасажирки на захворювання невідомим коронавірусом поки не підтвердили.
У регіональному управлінні «Росспоживнагляду» відмовилися коментувати цю інформацію. У відомстві заявили, що їхній прес-секретар перебуває у відпустці.
Раніше повідомлялося, що у Китаї жертвами нового коронавірусу, що викликає пневмонію, стали дев’ятеро осіб. Лише за минулу добу небезпечний вірус виявили в 100 нових пацієнтів, а загалом число хворих зросло до 440 осіб. Більшість випадків зараження зафіксовані в місті Ухань, де й почався спалах невідомої хвороби.
Перші випадки невідомого захворювання з’явилися в Таїланді, Японії та Південній Кореї, Тайвані та Сполучених Штатах Америки.