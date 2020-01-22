Інфекціоніст повідомила про симптоми і профілактику нового коронавірусу. Фото: AFP

https://racurs.ua/ua/n132444-novyy-koronavirus-infekcionist-dala-ukrayincyam-porady-yak-zahystytysya.html

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Українцям дали низку порад, як вберегтися від інфікування новим коронавірусом, спалах якого зафіксований у Китайській Народній Республіці.

У пацієнтів, уражених хворобою, можуть бути зафіксовані симптоми лихоманки. Фахівці дали рекомендації, що розраховані для пацієнтів, які приїхали в Ухань 1 грудня 2019 року або пізніше і захворіли протягом двох тижнів після від’їзду. Про це повідомила медичний експерт і інфекціоніст Ольга Голубовська на власній сторінці у Facebook.

За її словами, Центр з контролю і профілактики захворювань США рекомендує наступні критерії оцінки обстежуваних пацієнтів на можливе інфікування цим збудником:

Лихоманка і симптоми ураження нижніх дихальних шляхів, а також за 14 днів до появи симптомів після подорожі з міста Ухань чи за 14 днів до появи симптомів був тісний контакт з людиною, яка хвора і обстежується на факт інфікування вірусом nCoV. Лихоманка або симптоми ураження нижніх дихальних шляхів плюс за 14 днів до появи симптомів тісний контакт з хворим з лабораторно підтвердженим випадком nCoV.

Медик звертає увагу, що у деяких пацієнтів можуть бути відсутні симптоми лихоманки, наприклад, у дуже молодих або літніх людей, людей з ослабленим імунітетом або приймають жарознижуючі препарати. Наголошується, що фахівці повинні оцінювати кожен конкретний випадок.

За словами Голубовської, тісний контакт визначається наступним чином: перебування в межах приблизно двох метрів, або в межах однієї кімнати, або в зоні догляду за інфікованим хворим протягом тривалого періоду часу, не надягаючи рекомендованих засобів індивідуального захисту (наприклад, халати, рукавички, респіратор N95 одноразовий, захист очей).

Також тісний контакт може включати відвідування зони очікування або кімнати медичного обслуговування, де знаходився хворий. Крім того, тісним контактом вважається прямий контакт з виділеннями від хворого, інфікованого новим коронавірусом (наприклад, при кашлі), перебуваючи без засобів індивідуального захисту.

Інфекціоніст радить українським туристам в Ухані уникати контакту з живими чи мертвими тваринами, з хворими людьми. Варто дотримуватися правил особистої гігієни — регулярно мити руки з милом і водою (не менше 20 секунд). У разі відсутності мила й води, треба використовувати дезінфікуючий засіб на спиртовій основі. У разі захворювання потрібно негайно звернутися за медичною допомогою й уникати походів на вулицю. Інфікованим потрібно при кашлі або чханні прикривати рот і ніс серветкою або рукавом (але не руками).

Нагадаємо, українське консульство в місті Гуанчжоу через спалах нового коронавірусу озвучило нові рекомендації туристам, які подорожують у Китай та громадянам України, які проживають у КНР.