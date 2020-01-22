Инфекционист сообщила о симптомах и профилактике нового коронавируса. Фото: AFP

https://racurs.ua/n132444-novyy-koronavirus-infekcionist-dala-ukraincam-sovety-kak-zaschititsya.html

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Украинцам дали ряд советов, как уберечься от заболевания новым коронавирусом, вспышка которого зафиксирована в Китайской Народной Республике.

У пациентов, пораженных болезнью, могут быть зафиксированы симптомы лихорадки. Специалисты дали рекомендации, рассчитанные для пациентов, которые приехали в Ухань 1 декабря 2019 года или позже и заболели в течение двух недель после отъезда. Об этом сообщила медицинский эксперт и инфекционист Ольга Голубовская на собственной странице в Facebook.

По ее словам, Центр по контролю и профилактике заболеваний США рекомендует следующие критерии оценки обследуемых пациентов на возможное инфицирование этим возбудителем:

Лихорадка и симптомы поражения нижних дыхательных путей, а также за 14 дней до появления симптомов после путешествия из города Ухань или за 14 дней до появления симптомов был тесный контакт с человеком, который болен и обследуется на факт инфицирования вирусом nCoV. Лихорадка или симптомы поражения нижних дыхательных путей плюс за 14 дней до появления симптомов тесный контакт с больным с лабораторно подтвержденным случаем nCoV.

Медик обращает внимание, что у некоторых пациентов могут отсутствовать симптомы лихорадки, например, у очень молодых или пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом или принимают жаропонижающие препараты. Отмечается, что специалисты должны оценивать каждый конкретный случай.

По словам Голубовской, тесный контакт определяется следующим образом: пребывание в пределах примерно двух метров, или в пределах одной комнаты, или в зоне ухода за инфицированным больным в течение длительного периода времени, не надевая рекомендованных средств индивидуальной защиты (например, халаты, перчатки, респиратор N95 одноразовый, защита глаз).

Также тесный контакт может включать посещение зоны ожидания либо комнаты медицинского обслуживания, где находился больной. Кроме того, тесным контактом считается прямой контакт с выделениями от больного, инфицированного новым коронавирусом (например, при кашле), находясь без средств индивидуальной защиты.

Инфекционист советует украинским туристам в Ухане избегать контакта с живыми или мертвыми животными, с больными людьми. Стоит соблюдать правила личной гигиены — регулярно мыть руки с мылом и водой (не менее 20 секунд). В случае отсутствия мыла и воды, нужно использовать дезинфицирующее средство на спиртовой основе. В случае заболевания нужно немедленно обратиться за медицинской помощью и избегать походов на улицу. Инфицированным нужно при кашле или чихании прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом (но не руками).

Напомним, украинское консульство в городе Гуанчжоу из-за вспышки нового коронавируса озвучило новые рекомендации туристам, путешествующим в Китай и гражданам Украины, проживающим в КНР.