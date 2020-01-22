Телескоп TESS показал планету с двумя солнцами, фото: pixabay

https://racurs.ua/n132443-teleskop-tess-pokazal-planetu-s-dvumya-solncami-video.html

Ракурс

Планета с двумя солнцами представлена на видео.

Телескоп TESS отправил кадры на Землю. В NASA опубликовали соответствующий ролик.

Вольф Цукер, 17-летний интерн из Нью-Йорка, во время стажировки собрал информацию с телескопа TESS. Он оценивал различия в яркости звезд, а также общался с учеными NASA. В этих данных специалисты искали планеты с кратной орбитой.

Планета получила название TOI 1338 b. Она вращается вокруг двух звезд. Объект регулярно переживает солнечное затмение, а сами звезды облетают друг друга примерно за 15 дней.

Планеты с кратной орбитой, как заявляют астрономы, вращаются вокруг двух звезд. Цукер лично идентифицировал одну из таких планет в системе звезды, которая находится за 1300 световых лет от Земли. Всего за историю наблюдений было открыто 12 подобных планет, они довольно редкие. Астрофизики фиксируют объекты не так часто.

Вольф Цукер уверен, что в будущем сделает новые открытия. По его мнению, следует более детально анализировать фото с телескопов, которые ежегодно фиксируют новые планеты.

Ранее телескоп Hubble зафиксировал в космосе звездную «команду». Объекты расположены в галактике NGC 1333.