Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Днепре произошел взрыв в квартире, пострадали два человека, фото: Нацполиция

В Днепре произошел взрыв в квартире, пострадали два человека (ФОТО)

21 янв 2020, 23:45
999

Взрыв в квартире в Днепре зафиксировали правоохранители.

Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информацию о данном случае полицейские получили в 19.25.

Установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Телесные повреждения получили 32-летний мужчина и 18-летняя девушка. Медики оказали им необходимую помощь.

Открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. На месте работают представители различных служб. Следственно-оперативная группа и взрывотехники проводят дополнительные меры безопасности.

В Днепре произошел взрыв в квартире, пострадали два человека, фото: Нацполиция

В Днепре произошел взрыв в квартире, пострадали два человека, фото: Нацполиция

Напомним, в январе в Одессе произошел взрыв в общежитии. Полицейские установили, что 38-летний мужчина бросил гранату в помещении кухни.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Дело об импичменте Трампа: демократы не поддержали предложенные правила рассмотрения

Предложенные правила рассмотрения импичмента в Сенате вызвали возражения у демократов. Демократическая партия выступает против пребывания президента США Дональда Трампа на должности

Новости мира
22:34   21 янв