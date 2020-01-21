В Днепре произошел взрыв в квартире, пострадали два человека, фото: Нацполиция

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Ракурс

Взрыв в квартире в Днепре зафиксировали правоохранители.

Пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Инцидент произошел в квартире по улице Софьи Ковалевской. Информацию о данном случае полицейские получили в 19.25.

Установлено, что взорвалось самодельное взрывное устройство. Телесные повреждения получили 32-летний мужчина и 18-летняя девушка. Медики оказали им необходимую помощь.

Открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Обстоятельства происшествия устанавливают специалисты. На месте работают представители различных служб. Следственно-оперативная группа и взрывотехники проводят дополнительные меры безопасности.

Напомним, в январе в Одессе произошел взрыв в общежитии. Полицейские установили, что 38-летний мужчина бросил гранату в помещении кухни.