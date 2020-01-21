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В Киеве злоумышленники за 20 тыс долл. продавали должность начальника колонии, фото: pixabay

В Киеве злоумышленники за 20 тыс долл. продавали должность начальника колонии

21 янв 2020, 23:17
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В Киеве злоумышленники обещали устроить начальником колонии за 20 тыс долл.

Прокуратура зафиксировала факт нарушения. В пресс-службе ведомства сообщили подробности.

Они подстрекали дать взятку должностным лицам министерства юстиции. Гражданам злоумышленники обещали трудоустройство на должности руководителя в уголовно-исполнительной службе.

Задержать нарушителей удалось в одном из ресторанов украинской столицы. После получения средств правоохранители открыли уголовное производство по ст. 208 УПК Украины.

Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование. Сейчас правоохранители решают, сообщать ли задержанным о подозрении.

Ранее Служба безопасности Украины зафиксировала хищения государственных средств во время ремонта моста на территории Житомирской области. Выявлено сознательное завышение количества использованных строительных материалов.

Источник: Ракурс


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