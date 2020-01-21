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Ракурс
У Києві зловмисники за 20 тыс дол. продавали посаду начальника колонії, фото: pixabay

У Києві зловмисники за 20 тыс дол. продавали посаду начальника колонії

21 січ 2020, 23:17
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У Києві зловмисники обіцяли влаштувати начальником колонії за 20 тыс дол.

Прокуратура зафіксувала факт порушення. У прес-службі відомства повідомили подробиці.

Вони підбурювали дати хабар службовим особам міністерства юстиції. Громадянам зловмисники обіцяли працевлаштування на посаді керівника у кримінально-виконавчій службі.

Затримати порушників вдалось в одному з ресторанів української столиці. Після отримання коштів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 208 КПК України.

Співробітники правоохоронних органів проводять розслідування. Наразі правоохоронці вирішують, чи повідомляти затриманим про підозру.

Раніше Служба безпеки України зафіксувала розкрадання державних коштів під час ремонту мосту на території Житомирської області. Виявлено свідоме завищення кількості використаних будівельних матеріалів.

Джерело: Ракурс


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