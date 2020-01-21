Hubble зафіксував спіральну галактику з перемичкою, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132440-hubble-zafiksuvav-spiralnu-galaktyku-z-peremychkou-foto.html

Ракурс

Спіральна галактика з перемичкою доступна для перегляду на фото.

Телескоп Hubble зафіксував незвичайний об'єкт. Знімок опубліковано на сайті NASA.

Галактика NGC 1022 знаходиться в сузір’ї Кита. Вона належить до класу спіральних галактик з перемичкою.

Американські астрофізики зазначають, що вона не дуже помітна, як у інших подібних галактик. Цей об'єкт трохи «кремезним», але зовнішній вигляд вражає. Смуги пилу можна помітити по всьому диску.

Hubble брав участь у кампанії з вивчення чорних дір. Телескоп спостерігав за практично усіма спіральними галактиками. Фахівці вважають, що маса чорної діри впливає на параметри та розміри всієї галактики в цілому. Даний об'єкт займає три тисячі світлових років в поперечнику. Він активно виробляє нові зірки. Нові зображення допоможуть дізнатись про формування галактик.

Телескоп Hubble запустили 24 квітня 1990 року за допомогою корабля багаторазового використання Discovery. З того часу він передав фото десятки тисяч об'єктів на Землю, а також провів 1,2 млн цільових спостережень. У науковому співтоваристві вважають телескоп «найбільш ефективним науковим інструментом в історії».

Раніше телескоп Hubble відправив на Землю знімки зоряної «команди». Об'єкти, як заявляють фахівці, розташовані в галактиці NGC 1333, яка знаходиться в сузір’ї Персея.