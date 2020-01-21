Hubble зафиксировал спиральную галактику с перемычкой, фото: pixabay

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Спиральная галактика с перемычкой доступна для просмотра на фото.

Телескоп Hubble зафиксировал необычный объект. Снимок опубликован на сайте NASA.

Галактика NGC 1022 находится в созвездии Кита. Она относится к классу спиральных галактик с перемычкой. Американские астрофизики отмечают, что она не очень заметна, как у других подобных галактик. Этот объект выглядит немного «крепким», но внешний вид впечатляет. Полосы пыли можно заметить по всему диску.

Hubble участвовал в кампании по изучению черных дыр. Телескоп наблюдал за практически всеми спиральными галактиками. Специалисты считают, что масса черной дыры влияет на параметры и размеры всей галактики в целом. Данный объект занимает три тысячи световых лет в поперечнике. Он активно производит новые звезды. Новые изображения помогут узнать о формировании галактик.

Телескоп Hubble запустили 24 апреля 1990 года с помощью корабля многоразового использования Discovery. С тех пор он передал фото десятки тысяч объектов на Землю, а также провел 12 млн целевых наблюдений. В научном сообществе считают телескоп «наиболее эффективным научным инструментом в истории».

Ранее телескоп Hubble отправил на Землю снимки звездной «команды». Объекты, как заявляют специалисты, расположены в галактике NGC 1333, которая находится на расстоянии одной тысячи световых лет от нашей планеты в созвездии Персея.