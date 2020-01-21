Дело об импичменте Трампа: демократы не поддержали предложенные правила рассмотрения, фото: flickr

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Ракурс

Дело об импичменте Дональда Трампа, президента США, рассматривается в Сенате.

Представители Демократической партии выступили против предложенных правил рассмотрения. В Twitter конгрессмен-республиканец Марк Мидовс прокомментировал возражения.

Сторонник американского лидера заявил, что процесс занял 78 дней, а Дональду Трампу не было разрешено получить защитника. Он призвал все аргументы демократов не воспринимать серьезно.

Такие «справедливость» и «соблюдение правил» следует отвергнуть, — считает республиканец.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, заявила, что объявленные правила «созданы, чтобы скрыть правду». По мнению политика, это свидетельствует о нарушении.

Командам защиты и обвинения дали по 24 часа на представление аргументов. При этом это время должно быть использовано в течение двух дней.

Напомним, в декабре импичмент объявил Конгресс. Главу государства заподозрили в препятствовании работе Конгресса и злоупотреблении властью.