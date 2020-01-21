ВАКС изменил меру пресечения экс-начальнику полиции в Одесской области и заставил носить электронный браслет

Дмитрий Головин. Фото: 7 канал

https://racurs.ua/n132438-vaks-izmenil-meru-presecheniya-eks-nachalniku-policii-v-odesskoy-oblasti-i-zastavil-nosit.html

Ракурс

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) вынес решение об изменении меры пресечения экс-начальнику Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину с домашнего ареста на залог в сумме 525,5 тыс. грн. Кроме этого, подозреваемого обязали носить электронный браслет.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВАКС.

К подозреваемому также выдвинуто ряд дополнительных требований. Головин обязан по первому требованию являться к следователю, детективу, прокурору, следственному судье или в суд.

Головин не имеет права изменять место жительства, а также должен воздерживаться от общения с другими фигурантами данного уголовного производства.

Кроме того, подозреваемый обязан сдать в Государственную миграционную службу все имеющиеся загранпаспорта и другие документы, на основании которых он может покинуть пределы Украины.

Данные ограничения будут действовать до 16 марта 2020 года включительно.

Как ранее писал «Ракурс», Головин был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро Украины в конце июля 2019 года. Его подозревают в совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)