ВАКС змінив запобіжний захід екс-начальнику поліції в Одеській області та змусив носити електронний браслет

Дмитро Головін. Фото: 7 канал

https://racurs.ua/ua/n132438-vaks-zminyv-zapobijnyy-zahid-eks-nachalnyku-policiyi-v-odeskiy-oblasti-ta-zmusyv-nosyty.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) виніс рішення про зміну запобіжного заходу екс-начальнику Нацполіціі в Одеській області Дмитру Головіну з домашнього арешту на заставу в сумі 525,5 тис. грн. Крім цього, підозрюваного зобов’язали носити електронний браслет.

Відповідна інформація опублікована на офіційному сайті ВАКС.

До підозрюваного також висунута низка додаткових вимог. Головін зобов’язаний на першу вимогу прибути до слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді або до суду.

Головін не має права змінювати місце проживання, а також повинен утримуватися від спілкування з іншими фігурантами даного кримінального провадження.

Крім того, підозрюваний зобов’язаний здати в Державну міграційну службу всі наявні закордонні паспорти та інші документи, на підставі яких він може виїхати за межі України.

Дані обмеження будуть діяти до 16 березня 2020 року включно.

Як раніше писав «Ракурс», Головін був затриманий співробітниками Національного антикорупційного бюро України наприкінці липня 2019 року. Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем)