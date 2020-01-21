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Справа про імпічмент Трампа: демократи не підтримали запропоновані правила розгляду, фото: flickr

Справа про імпічмент Трампа: демократи не підтримали запропоновані правила розгляду

21 січ 2020, 22:34
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Справа про імпічмент Дональда Трампа, президента США, розглядається у Сенаті.

Представники Демократичної партії виступили проти запропонованих правил розгляду. У Twitter конгресмен-республіканець Марк Мідовс прокоментував заперечення.

Прихильник американського лідера заявив, що процес зайняв 78 днів, а Дональду Трампу не було дозволено мати захисника. Він закликав усі аргументи демократів не сприймати серйозно.

Такі «справедливість» та «дотримання правил» варто відкинути, — вважає республіканець.

Ненсі Пелосі, спікер Палати представників Конгресу, заявила, що оголошені правила «створені, щоб приховати правду». На думку політика, це свідчить про порушення.

Командам захисту та обвинувачення дали у справі по 24 години на представлення аргументів. При цьому цей час має бути використаний протягом двох днів.

Нагадаємо, у грудні імпічмент оголосив Конгрес. Главу держави запідозрили у перешкоджанні роботі Конгресу та зловживанні владою.

Джерело: Ракурс


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Справа про імпічмент Трампа: демократи не підтримали запропоновані правила розгляду

Запропоновані правила розгляду імпічменту у Сенаті викликали заперечення у демократів. Демократична партія виступає проти перебування президента США Дональда Трампа на посаді

Світові новини
22:34   21 січ