У Дніпрі стався вибух у квартирі, постраждали двоє людей, фото: Нацполіція

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Вибух у квартирі у Дніпрі зафіксували правоохоронці.

Постраждали двоє людей. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Інцидент відбувся у квартирі по вулиці Софії Ковалевської. Інформацію про даний випадок поліцейські отримали о 19.25.

Встановлено, що вибухнув саморобний вибуховий пристрій. Тілесні ушкодження отримали 32-річний чоловік та 18-річна дівчина. Медики надали їм необхідну допомогу.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).

Обставини події встановлюють фахівці. На місці працюють представники різних служб. Слідчо-оперативна група та вибухотехніки проводять додаткові заходи безпеки.

Нагадаємо, у січні в Одесі стався вибух у гуртожитку. Поліцейські встановили, що 38-річний чоловік кинув гранату в приміщенні кухні.