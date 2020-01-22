Телескоп TESS показав планету з двома сонцями, фото: pixabay

https://racurs.ua/ua/n132443-teleskop-tess-pokazav-planetu-z-dvoma-soncyamy-video.html

Ракурс

Планета з двома сонцями представлена на відео.

Телескоп TESS відправив кадри на Землю. В NASA опублікували відповідний ролик.

Вольф Цукер, 17-річний інтерн з Нью-Йорка, під час стажування зібрав дані з телескопу TESS. Він оцінював відмінності в ясності зірок, а також спілкувався з вченими NASA. В даних фахівці шукали планети з кратною орбітою.

Планета отримала назву TOI 1338 b. Вона обертається навколо двох зірок. Об'єкт регулярно переживає сонячне затемнення, а самі зірки облітають одна одну приблизно за 15 днів.

Планети з кратною орбітою, як заявляють астрономи, обертаються навколо двох зірок. Цукер особисто ідентифікував одну з таких планет в системі зірок, яка знаходиться за 1300 світлових років від Землі. Всього за історію спостережень було відкрито 12 подібних планет, вони досить рідкісні. Астрофізики фіксують об'єкти не так часто.

Вольф Цукер впевнений, що в майбутньому зробить нові відкриття. На його думку, варто більш детально аналізувати фото з телескопів, які кожного року фіксують нові планети.

Раніше телескоп Hubble зафіксував в космосі зоряну «команду». Об'єкти розташовані в галактиці NGC 1333.