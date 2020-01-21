Консульство Украины опубликовало рекомендации туристам в КНР. Фото: aljazeera.com

https://racurs.ua/n132409-smertelnyy-virus-v-kitae-konsulstvo-ukrainy-opublikovalo-rekomendacii-turistam.html

Ракурс

Украинским туристам, путешествующим в Китай и гражданам Украины, проживающим в КНР, озвучили новые рекомендации из-за нового коронавируса.

В провинции Гуандун зафиксированы 14 случаев заражения новым типом коронавируса, который вызывает воспаление легких и пневмонию. Зараженные пациенты сейчас получают медицинскую помощь. Об этом 21 января сообщило Генеральное консульство Украины в городе Гуанчжоу.

Китайский национальный совет здравоохранения и Гуандунский Национальный совет здравоохранения просят генеральные консульства иностранных стран в Гуанчжоу уделить внимание новому типу коронавируса воспаления легких (пневмония) и разместить на официальных страницах информацию, которая прилагается, — отметили в дипломатическом ведомстве.

Украинцам в КНР советуют зимой и весной регулярно проветривать проветривания, не допускать переохлаждений и надевать теплую одежду. Кроме того, стоит регулярно мыть руки, не забывать о личной гигиене и заниматься физическими упражнениями. Также гражданам Украины советуют по возможности избегать публичных мест.

Напомним, неизвестный вирус в Китае убил уже четырех человек. Количество лиц, заразившихся коронавирусом возросло до почти 300 человек. В провинции Хубэй есть 270 подтвержденных случаев. Остальные случаи были выявлены в Пекине, Шанхае и на юге провинции Гуандун.

Впервые неизвестную медикам болезнь зафиксировали в декабре 2019 года, ее обнаружили в китайском Ухане. Также заражение коронавирусом фиксировали и в Таиланде, Японии и Южной Корее.

В правительственной экспертной группе Китая подтвердили, что неизвестный вирус передается от человека к человеку. Были зафиксированы 14 случаев заражения вирусом среди медицинского персонала.