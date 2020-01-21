Флаг Североатлантического альянса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n132408-rekordnye-rezultaty-vstuplenie-v-nato-luchshim-variantom-obespecheniya-bezopasnosti-schitaut-51.html

Ракурс

Вступление в НАТО 51% украинцев считают лучшим вариантом обеспечения безопасности нашего государства.

Это самый высокий процент за все время проведения опросов, сообщает пресс-служба фонда «Демократические инициативы» по результатам проведенного совместно с Центром Разумкова опроса.

В то же время вариант военного союза с США поддержали лишь 1,5% респондентов.

Еще 26% опрошенных поддерживают внеблоковый статус Украины.

Вариант военного союза с Россией и странами СНГ поддерживают 6% респондентов.

Затруднились ответить на этот вопрос 14% опрошенных.

Социологи отмечают, что в ответе на этот вопрос есть существенные региональные различия. Так, вступление в НАТО поддержали 80% опрошенных на западе Украины и 54% в центральных регионах, в то время как на юге и востоке отдают предпочтение нейтральному статусу Украины (42% и 43% соответственно). В этих регионах вступление в НАТО лучшим вариантом обеспечения безопасности Украины считает только примерно треть населения (34% на юге и 29% на востоке).

Больше всего сторонников военного союза с Россией и СНГ на востоке Украины — 13%.

Опрос проходил в период с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. В нем приняли участие более 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Напомним, руководители военных разведок Украины и страны-члена НАТО Венгрии недавно договорились о сотрудничестве для стабильности мировой безопасности. Ожидается, что это решение поможет повысить уровень осведомленности структур безопасности Североатлантического альянса и привлечь Украину к Программе расширенных возможностей НАТО.