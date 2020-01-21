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Тунберг против Трампа: экоактивистка заявила президенту, что "сажать деревья недостаточно", фото — Reuters

Грета Тунберг поспорила с Трампом: Недостаточно только сажать деревья

21 янв 2020, 15:06
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг сегодня на всемирном экономическом форуме в Давосе заочно поспорила с американским президентом Дональдом Трампом.

Грета выступила в Давосе и заявила, что глобальные выбросы CO2 не сократились, а большинство мировых лидеров продолжают игнорировать проблему глобального потепления, сообщает The Guardian. Кроме того, она косвенно обратилась к Трампу, вспомнив в докладе о том, что только «сажать деревья недостаточно».

Трамп сегодня открывал форум в Давосе и между прочим упомянул Тунберг и других экологических активистов, призывающих мировых лидеров сосредоточиться на проблемах климата и глобального потепления.

Трамп призвал игнорировать «пророков конца света», вспомнил о высадке триллиона деревьев, но оставил без внимания проблему глобального потепления.

Это не первая публичная дискуссия Трампа и Тунберг. Активистка из Швеции в сентябре 2019 года апеллировала к комментариям Трампа на ее эмоциональное выступление в ООН по защите окружающей среды. Тогда Тунберг обвинила мировых лидеров, назвав их ответственными за кражу своего детства, поскольку «единственное, о чем думают мировые лидеры — это деньги и сказки об экономическом росте».

Трамп назвал ее в Twitter «счастливой девочкой, которая смакует светлое и прекрасное будущее». Тунберг после этого изменила шапку своего профиля в Twitter на ироническую фразу: «Очень счастливая девочка, которая смакует светлое и прекрасное будущее».

Грета выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года она начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции. В конце августа 2019 года Грета прибыла в Нью-Йорк на борту яхты Malizia II. Здесь она приняла участие в нескольких демонстрациях за борьбу с изменением климата.


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