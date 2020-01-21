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Ракурс
В РФ уволили гаишника, который залил в служебную машину виски. Фото: Pexels

В РФ гаишник залил в служебную машину виски, потому что «может себе позволить»: его уволили (ВИДЕО)

21 янв 2020, 14:53
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В Новосибирске уволили «богатого» инспектора дорожно-патрульной службы (ДПС) Дмитрия Чухрия после того, как мужчина вместо стеклоомывающей жидкости залил в служебный автомобиль виски Jack Daniels и снял это на видео. Комментируя свои действия, мужчина заявил, что может себе это позволить, потому что «работает в ДПС».

Решение об увольнении было принято руководством после проведения служебной проверки. В указе об увольнении сказано, что сотрудника ДПС освободили от должности за «проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел», пишет «КП-Новосибирск».

Речь идет о видео, которое появилось в сети в декабре 2019 года. На нем видно, как инспектор дорожно-патрульной службы, будучи в форме, достает из багажника служебного автомобиля виски Jack Daniels и начинает его заливать в бачок стеклоомывателя. Свои действия мужчина объясняет тем, что «незамерзайки» под рукой не оказалось, а залить виски он «может себе позволить, потому что работает в ДПС». После этого сотрудник ДПС садится за руль и проверяет, как работает виски, резюмируя, что «запашок хороший».

Местные СМИ сообщают, что формально Дмитрия Чухрия уволили за мат во время работы, который слышно на видео. Так как он был в форме, он не должен был сквернословить. При этом бывшему автоинспектору оставили право на выплаты, положенные пенсионерам Министерства внутренних дел РФ.

Как писал «Ракурс», на Подоле в Киеве произошло трагикомическое ДТП. На улице Сырецкой пьяный персонал станции технического обслуживания (СТО) поехал кататься на оставленной для ремонта иномарке. Для приключений выбрали кроссовер Range Rover. Но с управлением весельчаки не справились и заехали в один из гаражей, сильно повредив автомобиль.


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