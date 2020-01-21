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Ракурс
У РФ звільнили даішника, який залив у службову машину віскі. Фото: Pexels

У РФ даішник залив у службову машину віскі, бо «може собі дозволити»: його звільнили (ВІДЕО)

21 січ 2020, 14:53
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У Новосибірську звільнили «заможного» інспектора дорожньо-патрульної служби (ДПС) Дмитра Чухрія після того, як чоловік замість склоомиваючої рідини залив в службовий автомобіль віскі Jack Daniels і зняв це на відео. Коментуючи свої дії, чоловік заявив, що може собі це дозволити, тому що «працює в ДПС».

Рішення про звільнення було прийнято керівництвом після проведення службової перевірки. В указі про звільнення зазначається, що співробітника ДПС звільнили з посади за «проступок, який ганьбить честь співробітника органів внутрішніх справ», пише «КП-Новосибірськ».

Йдеться про відео, яке з’явилося в мережі в грудні 2019 року. На ньому видно, як інспектор дорожньо-патрульної служби, одягнений у форму, дістає з багажника службового автомобіля віскі Jack Daniels і починає його заливати в бачок склоомивача. Свої дії чоловік пояснює тим, що «незамерзайки» під рукою не виявилося, а залити віскі він «може собі дозволити, тому що працює в ДПС». Після цього співробітник ДПС сідає за кермо і перевіряє, як працює віскі, резюмуючи, що «запашок хороший».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що формально Дмитра Чухрія звільнили за нецензурну лексику під час роботи, яку чутно на відео. Зважаючи на те, що він був у формі, співробітник ДПС не мав лихословити. Водночас колишньому автоінспектору залишили право на виплати, які надаються пенсіонерам Міністерства внутрішніх справ РФ.

Як писав «Ракурс», на Подолі в Києві сталася трагікомічна ДТП. На вулиці Сирецькій персонал станції технічного обслуговування (СТО) напідпитку поїхав кататися на залишеній для ремонту іномарці. Для пригод обрали кросовер Range Rover. Але з керуванням веселуни не впоралися і заїхали в один з гаражів, сильно пошкодивши автомобіль.


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