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На хабарі в 50 тис. грн погорів оперативник Нацполіції. Фото: 24 канал

На хабарі в 50 тис. грн погорів оперативник Нацполіції (ФОТО)

21 січ 2020, 14:51
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Державне бюро розслідувань затримало на хабарі оперуповноваженого управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області Департаменту стратегічних розслідувань НПУ.

Оперативник вимагав та отримав від громадянина неправомірну вигоду у розмірі 50 тис. грн. За ці гроші поліцейський обіцяв громадянину уникнути кримінальної відповідальності. Раніше в підозрюваного під час обшуку знайшли наркотики. Про це 21 січня повідомила прес-служба ДБР.

Попередньо встановлено, що правоохоронець обіцяв замінити вміст пакетів із наркотиками на цукрову пудру. Хабар він планував передати керівництву Дніпровського відділу поліції.

Слідчі за фактом корупції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

На хабарі в 50 тис. грн погорів оперативник Нацполіції. Фото: ДБР

На хабарі в 50 тис. грн погорів оперативник Нацполіції. Фото: ДБР

Нагадаємо, днями у Харківській області ДБР затримало на хабарі співробітника прокуратури. Прокурор вимагав та отримав від громадянина хабар в сумі 3,5 тис. дол. за свою позицію у судових дебатах щодо призначення йому покарання, не пов’язаного з позбавленням волі за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Джерело: Ракурс


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