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Ракурс
На взятке в 50 тыс. грн погорел оперативник Нацполиции. Фото: 24 канал

На взятке в 50 тыс. грн погорел оперативник Нацполиции (ФОТО)

21 янв 2020, 14:51
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Государственное бюро расследований задержало на взятке оперуполномоченного управления стратегических расследований в Днепропетровской области Департамента стратегических расследований НПУ.

Оперативник требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере 50 тыс. грн. За эти деньги полицейский обещал гражданину избежать уголовной ответственности. Ранее у подозреваемого во время обыска нашли наркотики. Об этом 21 января сообщила пресс-служба ГБР.

Предварительно установлено, что правоохранитель обещал заменить содержимое пакетов с наркотиками на сахарную пудру. Взятку он планировал передать руководству Днепровского отдела полиции.

Следователи по факту коррупции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На взятке в 50 тыс. грн погорел оперативник Нацполиции. Фото: ГБР

На взятке в 50 тыс. грн погорел оперативник Нацполиции. Фото: ГБР

Напомним, на днях в Харьковской области ГБР задержало на взятке сотрудника прокуратуры. Прокурор требовал и получил от гражданина взятку в сумме 3,5 тыс. долл. за свою позицию в судебных прениях о назначении ему наказания, не связанного с лишением свободы за нанесение тяжких телесных повреждений.

Источник: Ракурс


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